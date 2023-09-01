Минфин России выступил за ужесточение валютного контроля

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Минфин России выступает за более жесткий валютный контроль в текущей ситуации, но пока идет дискуссия с Центробанком. Такое заявление сделал глава министерства Антон Силуанов.

— Раньше Центральный банк был очень жестким последователем отстаивания темы валютного контроля. Мы — наоборот. Минфин более либеральный. Сейчас поменялось — мы за более жесткие меры в отношении контроля за валютными потоками. Центральный банк здесь больше за либеральную позицию, — передает слова министра ТАСС.

Силуанов выразил уверенность, что стороны найдут компромиссное решение по этому вопросу. Пока министерство и финансовый регулятор занимаются поиском консенсуса.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В августе сообщалось, что российские власти пока не собираются ужесточать валютный контроль. По данным СМИ, об этом договорились на встрече президента России Владимира Путина с членами правительства и председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов