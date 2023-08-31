Радиоактивные кабаны обнаружены в Центральной Европе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В исследовании, опубликованном в научном издании Environmental Science & Technology (EST), говорится, что в Центральной Европе замечены радиоактивные кабаны. Об этом сообщает RT.

Исследователями были изучены 48 образцов мяса дикого кабана на юге Германии. В большей части из них был обнаружен высокий уровень радиоактивного цезия.

Животные заражены в результате испытаний ядерного оружия, осуществленных в Европе в XX веке.

«Шестидесятилетний радиоцезий, образовавшийся после испытаний ядерного оружия, значительно способствует печально известному уровню заражения диких кабанов в Центральной Европе», — утверждают ученые.







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Галия Гарифуллина