ТАСС: в Челябинской области упал вертолет Ми-8 — погибли четыре человека

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Сосновском районе Челябинской области разбился вертолет Ми-8. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб, в результате крушения четыре члена экипажа погибли.

— Около поселка Прудный в лес упал вертолет, предварительно, принадлежащий ФСБ РФ. На борту находился только экипаж, он погиб, — сказал собеседник агентства.

На место происшествия выехал глава района Евгений Ваганов. Туда же отправились экстренные службы.

В конце июля на Алтае рухнул вертолет. На борту Ми-8 находились три пилота и 12 туристов. Шестеро человек погибли.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов