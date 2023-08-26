Скончался экс-руководитель администрации первого президента России Сергей Филатов
На 88-м году жизни скончался бывший руководитель администрации первого президента России Бориса Ельцина, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов.
— Да, папа умер утром, вчера [25 августа], — сообщила дочь Филатова «Петербургскому дневнику».
Других подробностей она приводить не стала. О смерти Филатова сообщил и писатель, журналист Герман Садулаев.
Сергей Филатов — российский государственный, политический и общественный деятель. С 1993 по 1996 год он был руководителем администрации президента Российской Федерации, а также председателем Экспертно-аналитического совета при президенте РФ и председателем Комиссии при президенте РФ по государственным премиям в области литературы и искусства. С 2010 года Филатов — председатель Союза писателей Москвы, сопредседатель Общественного научно-консультативного совета при ЦИК России.
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