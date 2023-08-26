Новости происшествий

12:37 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Скончался экс-руководитель администрации первого президента России Сергей Филатов

11:23, 26.08.2023
Скончался экс-руководитель администрации первого президента России Сергей Филатов
Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

На 88-м году жизни скончался бывший руководитель администрации первого президента России Бориса Ельцина, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов.

— Да, папа умер утром, вчера [25 августа], — сообщила дочь Филатова «Петербургскому дневнику».

Других подробностей она приводить не стала. О смерти Филатова сообщил и писатель, журналист Герман Садулаев.

Сергей Филатов — российский государственный, политический и общественный деятель. С 1993 по 1996 год он был руководителем администрации президента Российской Федерации, а также председателем Экспертно-аналитического совета при президенте РФ и председателем Комиссии при президенте РФ по государственным премиям в области литературы и искусства. С 2010 года Филатов — председатель Союза писателей Москвы, сопредседатель Общественного научно-консультативного совета при ЦИК России.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова
Происшествия

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также