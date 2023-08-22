Скончался легендарный итальянский певец Тото Кутуньо

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В возрасте 80 лет умер итальянский певец Сальваторе (Тото) Кутуньо. О его кончине сообщает газета ANSA.

Кутуньо умер в больнице Сан-Раффаэле в Милане, куда он был госпитализирован. Как прокомментировали представители певца, его состояние ухудшилось в последние месяцы.

Сальваторе (Тото) Кутуньо родился в Италии 7 июля 1943 года. Творчеством занимался с ранних лет. Известен своим сотрудничеством с такими исполнителями, как Адриано Челентано, Джо Дассен, Далида, Ricchi e Poveri. Прославился своей песней «L’italiano». Победитель конкурса «Евровидение-1990» в Загребе. Кутуньо часто выступал в России.

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Айрат Назипов