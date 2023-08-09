Казанский суд отправил директора медколледжа под домашний арест

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Советский райсуд Казани отказался водворять 64-летнюю Зухру Хисамутдинову в СИЗО по делу о взятках. В качестве меры пресечения ей избран домашний арест до 6 октября, запретив ей покидать жилье, за исключением обращения за медпомощью, общения со следственными органами и судом, передает с заседания журналист «Реального времени».



Старший следователь 2-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Тимур Байгузин просил суд о самой строгой мере пресечения. Он заявлял — в настоящее время проводятся активные оперативные мероприятия по установлению новых эпизодов, и у следствия есть основания полагать, что всего их будет порядка 100. Одним из возможных доказательств следствие считает изъятые в квартире обвиняемой наличные на сумму 17,5 млн рублей.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Адвокат обвиняемой Алексей Парамонов, ранее служивший в СК, настаивал на более мягкой мере пресечения, указывал на сомнительность доказательств бывших коллег и называл придуманными три эпизода дела и саму версию о преступлении по предварительному сговору. Защитник также заявлял — следствие доверяет показанию предполагаемого посредника, что он передал директору взятые для поступления абитуриента деньги, но этот посредник врет, что Хисамутдинова лично проставляла баллы за психологическое тестирование абитуриентов.

Сама Зухра Хисамутдинова просила суд о домашнем аресте или запрете определенных действий. Она просила дать ей, профессиональному медику, ухаживать за больной 88-летней мамой и ожидающим пересадки костного мозга онкобольным мужем. По существу обвинения директор обронила лишь одну фразу: «Что касается группового и прочего... это на самом деле выдумка».

После оглашения решения обвиняемую освободили из-под стражи в зале суда. Отвечая на вопрос «Реального времени» — были ли взятки за поступление в медколледж, Хисамутдинова дала отрицательный ответ.

Напомним, директору колледжа предъявлено обвинение по четырем эпизодам получения взяток, причем, по версии силовиков, преступления совершались группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, деньги передавались в ходе приемной кампании-2023 за содействие директора в поступлении абитуриентов. За трех выпускников школ было передано по 50 тысяч рублей, за четвертого — 100 тысяч. Общая сумма инкриминируемых взяток в данный момент составляет 250 тысяч рублей.