Папа римский призвал Россию возобновить участие в зерновой сделке

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Папа римский Франциск призвал Москву возобновить участие в зерновой сделке, об этом он заявил во время своей проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.



— Я обращаюсь к моим братьям, властям Российской Федерации, чтобы Черноморская инициатива могла быть возобновлена и зерно могло быть безопасно транспортировано, — приводит Reuters слова понтифика.

Франциск неоднократно выражал готовность стать посредником в конфликте Москвы и Киева. В мае он заявил, что участвует в работе миротворческой миссии по Украине. В Ватикане уточняли, что миссия продолжается и в ее рамках «есть разработки, но, конечно, они на конфиденциальном уровне».

Зерновая сделка прекратила свое действие с 17 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что черноморские договоренности не продлили, как делали это неоднократно, потому что их часть, касающаяся России, не выполнена до сих пор.

За год действия зерновой сделки с Украины вывезли 32,8 млн тонн грузов. Свыше половины вывезенного с украинской территории зерна — порядка 70% — поступило в богатые страны, в том числе в Европейский союз. В то же время беднейшие государства Африки получили по зерновой сделке менее 1 млн тонн грузов, указывал президент России Владимир Путин. Вопрос с логистикой передачи зерна африканским странам планируют решить в ближайшие месяцы.



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Маргарита Головатенко