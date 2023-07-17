В Казани расчистили опасный участок подмыва дороги на Сибирском тракте

«Необходимо устройство водоотвода»

После публикации «Реального времени» об опасной дорожной яме на Сибирском тракте на повороте к поселку Нагорный участок расчистили и оградили сигнальной лентой, сообщает корреспондент. Кроме того, в мэрии города ответили на вопросы издания о сроках ремонта дороги.

Подмыв дорожного полотна в этой части шоссе грозит реальной трагедией, жаловались казанцы. Весной у светофора образовалась промоина, в которую легко может уйти не только легковой автомобиль, но и грузовик, и, что самое страшное, автобус с пассажирами. Значительная часть полосы асфальта, по которому плотным потоком идет транспорт, несколько месяцев держится исключительно «на честном слове», и первый сильный ливень может смыть кусок дороги, как это произошло с лыжно-биатлонной трассой в Мирном.

На вопрос о сроках ремонта дороги «Реальному времени» в исполкоме города сообщили следующее: «По данным администрации Советского района, на данном участке необходимо устройство водоотвода и усиление бетонной конструкции. Вопрос будет рассмотрен при выделении достаточного финансирования». Что касается объемов работ по вопросу, решение которого отложено на неопределенный срок из-за отсутствия финансирования, чиновники пояснили: «С 1 января в мэрию Казани через ГИС «Народный контроль» поступило 28 646 уведомлений. По категории «Содержание и ремонт муниципальных дорог» (куда входят уведомления и по ремонту тротуаров) поступило 4 365 заявок, из которых выполнено — 2 504 (57,4%) запланировано — 1 514 (34,7%)».

Подмыв полотна на Сибирском тракте по состоянию на 12 июля 2023 г. Фото: Инна Серова/realnoevremya.ru

«Средства не выделены»

В материале издания речь шла и о других опасных дорожных дефектах на улицах Казани. По поводу конкретных сроков капремонта шоссе на Третьей транспортной дамбе в исполкоме сообщили, что проект получил положительное заключение государственной экспертизы. Однако «на проведение подобных работ необходимо значительное финансирование, которое может быть выделено из республиканского бюджета», а «в текущем году средства не выделены».

В мэрии также сообщили, что в этом году на развитие и ремонт дорожной сети Казани предусмотрено 24 млрд рублей. Эта сумма включает 1 млрд рублей на ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», 3,7 млрд рублей — на ремонт улично-дорожной сети, нанесение дорожной разметки, ликвидацию мест концентрации ДТП, установку светофорных объектов и освещения, 16,5 млрд рублей — на строительство и реконструкцию дорожных объектов, 2,8 млрд рублей — на реализацию программы «Наш двор». Всего запланирован ремонт 47 участков дорог.

Годом ранее на развитие и ремонт дорожной сети и благоустройство дворов выделяли 25,6 млрд рублей, из них 16,7 млрд — на строительство и реконструкцию дорожных объектов, 6,4 млрд — на ремонт объектов улично-дорожной сети и 2,5 млрд — на реализацию программы «Наш двор». Общая площадь ремонта и строительства составила около 2 млн кв. м.

Многочисленные нарекания у автовладельцев вызывает и состояние дороги по ул. Шмидта между ул. Зинина и Вишневского. Фото: Инна Серова/realnoevremya.ru

— Что касается потребности в ремонте, то сейчас затруднительно назвать примерную сумму, так как расчет производится при формировании программы на следующий год. Списки актуализируются ежегодно. В Казани ведется активное жилищное строительство, а это значит, что увеличивается количество дорог. Кроме того, меняется стоимость материалов, — ответили в мэрии Казани на вопрос о том, во сколько там оценивают потребности города в ремонте улиц.

Поскольку многочисленные нарекания у автовладельцев вызывает и состояние дороги по ул. Шмидта между ул. Зинина и Вишневского, наше издание поинтересовалось, когда этот участок капитально ремонтировали, каков нормативный межремонтный срок для этой улицы и когда запланирован очередной ремонт?

— Частичный (ямочный ремонт большими картами) по ул. Шмидта на участке от ул. Зинина до ул. Абжалилова проводился в 2016 году. В связи с высокой плотностью движения и износом дорожного полотна участки от ул. Зинина до ул. Вишневского и ул. Зинина до ул. Абжалилова требуют капитального ремонта, однако в программу 2023 года они не вошли. Программа на 2024 год на стадии формирования. Ямочный ремонт на этих участках проводится ежегодно, — ответили в мэрии Казани.

Инна Серова