В Набережных Челнах 10-летний ребенок попал в реанимацию после укуса змеи

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Набережных Челнах 10-летний ребенок стал жертвой укуса змеи. Его госпитализировали в реанимацию, но затем перевели в профильное отделение, сообщает пресс-служба КДМЦ.

Врачи напомнили, что при укусе змеи необходимо как можно скорее доставить пострадавшего в больницу, где ему окажут необходимую помощь. В Челнах детей принимают в КДМЦ, терминал №1 экстренной госпитализации.

— В первую очередь, нужно наложить чистую повязку на рану и не отсасывать яд. Нужно ограничить движение конечностей. Это можно сделать шиной или другим предметом, чтобы обездвижить ее, — рассказал и. о. заведующего отделением анестезиологии-реанимации Детской больницы КДМЦ Дмитрий Столяров.

Два месяца назад врачи Городской больницы №5 в Набережных Челнах спасли руку 41-летнему мужчине от ампутации после укуса гадюки. Ему была проведена интенсивная и гормонотерапия, в результате чего удалось предотвратить осложнения.

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Айрат Назипов