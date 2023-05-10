Челнинец едва не потерял руку из-за укуса змеи

Врачи Городской больницы №5 в Набережных Челнах спасли руку 41-летнему мужчине от ампутации после укуса гадюки. Об этом сообщили в пресс-службе Горздрава.

Челнинец отдыхал с семьей у водоема, где его и укусила змея. При этом мужчина не сразу обратился в больницу.

— Попробовал высосать яд из раны на пальце, не получилось. Думаю, ничего страшного не будет, помажу йодом и пройдет. Не прошло. Чуть руку не потерял, — поделился историей пострадавший.

В итоге он пошел в больницу на следующий день. Ему ввели сыворотку против яда гадюки, провели дезинфекционную терапию. Пациенту предложили пройти лечение в стационаре, но он отказался. В итоге челнинец вернулся в медучреждение через день.

Фото: Горздрав Челны (на снимке — заведующий отделением реанимации Павел Егоров)

— Пациент поступил в тяжелом состоянии: отечность распространилась от пальца на всю руку, конечность посинела. У мужчины поднялась температура, появились сильные боли, теперь уже не только в месте укуса. Нами ему была проведена интенсивная и гормонотерапия, в результате чего удалось предотвратить осложнения: при попадании яда и инфекции в кровь нарушается кровообращение, усиливается отек, — рассказал заведующий отделением реанимации Павел Егоров.

В итоге медики спасли мужчине руку. Его перевели в отделение терапии на долечивание.

Сезон активности змей в Татарстане наступил еще месяц назад. Рептилии стали пробуждаться от спячки. В республике обитают обыкновенные и степные гадюки, обыкновенные ужи и обыкновенные медянки. Чаще всего в регионе встречаются ужи, которые не ядовиты. Ядовитыми являются гадюки.

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Айрат Назипов