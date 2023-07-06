Курс евро на Мосбирже уже выше 100 рублей, доллар — выше 92 рублей

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Впервые с 28 марта 2022 года курс доллара поднялся выше 92 рублей, а евро — выше 100 рублей впервые с 29 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 07.20 мск, курс доллара рос на 1,29% и торговался на уровне 92,17 рубля. К 07.23 мск евро составлял 100,31 рубля (+1,33%).

К 07.30 мск, курс доллара ускорил рост до 92,32 рубля (+1,46%), в то время как курс евро дорожал до 99,88 рубля (+0,89%).

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Вчера также впервые с 29 марта 2022 году курс евро поднялся выше 99 рублей, доллар же перешел порог за 90 рублей.



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Илина Хакимова