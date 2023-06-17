Раис Татарстана открыл сервисный центр Auto Leasing Azerbaijan

Раис Татарстана Рустам Минниханов с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым открыли сервисный центр Auto Leasing Azerbaijan, созданного при участии ПАО «КАМАЗ» и Гянджинского автомобильного завода.



Центр рассчитан на ремонт любой сложности, зона обслуживания состоит из 12 постов. Имеется агрегатный участок и участок для ремонта двигателей. Сервисную мощность предлагается задействовать не только для обслуживания КАМАЗа, но и других брендов.

Как отметил президент Азербайджана, центр востребован: на территории ведут строительные работы, в которых задействованы сотни машин.

Минниханов прибыл с рабочим визитом в Азербайджан сегодня. Раис республики в том числе проведет официальные встречи, ознакомится с деятельностью экономических районов.

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Маргарита Головатенко