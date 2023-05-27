В Псковской области два беспилотника повредили административное здание нефтепровода

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Невельском районе Псковской области прогремел взрыв. Как написал в своем telegram-канале губернатор региона Михаил Ведерников, было повреждено административное задание нефтепровода вблизи деревни Литвиново.

— Предварительно, здание повреждено в результате атаки двух БПЛА. Окончательные выводы [будут сделаны] по итогам работы оперативной группы, — написал Ведерников.

Он уточнил, что пострадавших в результате нападения нет. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Фото: Михаил Ведерников/t.me

В ночь с 2 на 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю — на него были нацелены два беспилотника. Власти России назвали действия киевского режима спланированной террористической акцией и покушением на главу государства в преддверии Дня Победы.

По данным СМИ, администрация США считает, что атаку организовала одна из украинских спецслужб. Уточнялось, что американские разведслужбы не имеют информации, какая именно спецслужба причастна к нападению и был ли осведомлен о подготовке атаки президент Украины.

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Айрат Назипов