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Цены на газ в Европе опустились ниже $400 впервые с июля 2021 года

20:04, 10.05.2023
Цены на газ в Европе опустились ниже $400 впервые с июля 2021 года
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Биржевые цены на газ в Европе впервые с 8 июля 2021 года опустились ниже $400 за 1000 куб. м. Данные приводятся на лондонской бирже ICE.

Стоимость июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $398,1 за 1 тыс. куб. м. Общее уменьшение цены ресурса за день в ЕС составило около 2,4%.

Фото: pixabay.com

В начале марта цена газа в Европе опустилась ниже $450 за 1 тыс. куб. м.

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Айрат Назипов
Экономика

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