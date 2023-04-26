Джо Байден пригрозил Северной Корее сменой режима

Президент США Джо Байден пригрозил КНДР сменой режима в случае ядерного удара по Соединенным Штатам или их союзникам. Такое заявление американский лидер сделал после прошедших в Вашингтоне переговоров с президентом Южной Кореи.

— Ядерный удар Северной Кореи в отношении США или их союзников и партнеров неприемлем и его результатом станет конец режима, мы предпримем это действие, — передает его слова «РИА Новости».

Фото: flickr.com

Две недели назад КНДР запустила баллистическую ракету средней или большой дальности из окрестностей Пхеньяна в сторону Японского моря. Она пролетела около одной тысячи километров.

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Айрат Назипов