Евгений Пригожин рассказал о бунтах в рядах ВСУ
Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что украинские военные начали устраивать бунты и покидать свои позиции. Об этом пишет RT.
— В Часовом Яре и Константиновке начались бунты среди военнослужащих ВСУ: они бросают оружие, встают и уходят, — сообщил он.
Он призвал президента Украины Владимира Зеленского «дать пожить им еще».
Сегодня член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о массовом переходе солдат ВСУ на сторону России. Он подчеркнул, что киевские власти, осознавая пророссийские взгляды жителей на подконтрольной им части Запорожской области, перебрасывают туда военных из западных регионов Украины.
Отметим, что за прошедшие сутки штурмовые отряды «Вагнера» освободили три квартала в западной части Артемовска. Поддержку на флангах им оказывают бойцы ВДВ России.
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