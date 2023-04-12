В Казани грузовой поезд сбил женщину

Фото: Центральное МСУТ СКР

В Казани госпитализировали женщину, которая попала под грузовой поезд. Она переходила железнодорожные пути в запрещенном месте, сообщает центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

— Машинист поезда для предотвращения наезда применил экстренное торможение и подавал сигнал большой громкости, однако травмирование предотвратить не удалось. Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

За 2022 год в Татарстане на железной дороге погибли 15 человек. Основные причины происшествий — хождение по железнодорожным путям перед движущимся поездом, травмирование электротоком, а еще нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда.



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Айрат Назипов