В Израиле автомобиль въехал в толпу людей — ранения получили семь человек

Семь человек ранены в результате теракта на набережной Тель-Авива. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МИД Израиля.

Отмечается, что водитель автомобиля совершил наезд на пешеходов на набережной Тель-Авива. Его удалось нейтрализовать.

В 2017 году автомобиль въехал в толпу людей недалеко от Центрального вокзала в Амстердаме. В результате инцидента были ранены пять человек.

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Айрат Назипов