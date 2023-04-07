Минюст России внес журналиста Аркадия Бабченко* в реестр иноагентов

Министерство юстиции России признало журналиста Аркадия Бабченко* иностранным агентом. Как рассказали в пресс-службе ведомства, он осуществлял сбор средств в поддержку ВСУ и распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике.

Также в реестр иноагентов было внесено ООО «Хроникер*». Это общество учредил иноагент Виталий Рувинский*.

— В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанным лицом требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр за распространение предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов и (или) участие в создании таких сообщений и материалов, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности, — рассказали в пресс-службе.

Фото: flickr.com

Напомним, 29 мая 2018 года в Киеве «был застрелен» российский журналист Аркадий Бабченко*. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве, но выяснилось, что убийство Бабченко оказалось инсценировкой спецслужб Украины.

*включены Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов



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Айрат Назипов