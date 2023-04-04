На улице Даурской в Казани загорелось кафе
В Казани на улице Даурской загорелось кафе, которое пристроено к магазину «Пятерочка». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.
Информация о пострадавших не поступала. По данным ведомства, по прибытию пожарных подразделений горела кровля павильона.
В 18.52 пожарные локализовали пожар на площади 50 квадратных метров. Спустя 9 минут было ликвидировано открытое горение. Сейчас проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. Причина пожара устанавливается.
В мае прошлого года в казанском кафе «Чайхона» на улице Гвардейской произошел пожар. В результате инцидента никто не пострадал, однако сгорела внутренняя обшивка, мебель и вещи в павильоне на общей площади 30 кв. м. Предварительная причина возгорания — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
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