На улице Даурской в Казани загорелось кафе

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану (скриншот видео)

В Казани на улице Даурской загорелось кафе, которое пристроено к магазину «Пятерочка». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Информация о пострадавших не поступала. По данным ведомства, по прибытию пожарных подразделений горела кровля павильона.

В 18.52 пожарные локализовали пожар на площади 50 квадратных метров. Спустя 9 минут было ликвидировано открытое горение. Сейчас проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. Причина пожара устанавливается.

В мае прошлого года в казанском кафе «Чайхона» на улице Гвардейской произошел пожар. В результате инцидента никто не пострадал, однако сгорела внутренняя обшивка, мебель и вещи в павильоне на общей площади 30 кв. м. Предварительная причина возгорания — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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Айрат Назипов