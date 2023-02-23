Эксперт указала на главную сложность при прогнозировании землетрясений

Сложнее всего при прогнозировании землетрясений правильно проанализировать сейсмические параметры. Об этом заявила эксперт в области автоматизации и управления техпроцессами Центра компетенций НТИ по направлению «Сенсорика» на базе НИУ МИЭТ Юлия Шевнина.

Специалист объяснила, что нынешние системы сейсмического мониторинга состоят из набора датчиков и программных средств для обработки их показаний. По словам эксперта, устройства помогают измерять следующие параметры: давление, вибрацию, температуру, уровень водоема и другие показатели. Шевнина также подчеркнула, что такие датчики устанавливаются во всевозможных сейсмоактивных зонах: высоко в горах, в шахтах, либо на дне водоемов.

— Основная сложность прогнозирования землетрясений и подобных техногенных катастроф заключается не в сборе данных об изменениях сейсмических параметров, а в их правильном анализе, — отметила она.

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Специалист добавила, что афинский ученый Констанитинос Синолакис предсказывает мегаземлетрясение в Греции магнитудой 8,5 балла с помощью шкалы Рихтера. Схожие предположения высказывает и профессор Костас Папазакос, сообщают «Известия».

Шевнина пояснила, что ученым удалось сделать такие выводы благодаря оценке сейсмической активности в Греции, которая была вызвана сдвигом литосферной плиты на 3 метра в результате землетрясения в Турции. При этом она подчеркнула, что ученые не могут наверняка определить дату и место, где начнется землетрясение в виду того, что современные научные методы не позволяют это сделать.

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— Следует разрабатывать и совершенствовать существующие интеллектуальные методы анализа данных, использовать новые наукоемкие технологии, обрабатывать данные в совокупности. И не только по одной сейсмически активной зоне, а, возможно, и по всей планете в целом, — заключила эксперт.

21 февраля сообщалось, что число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 42 310 человек. Также отмечалось, что из зоны стихийного бедствия были эвакуированы свыше 448 тысяч граждан. В общей сложности в регионе работают 14 740 сотрудников поисково-спасательных служб.



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Антон Гаврилов