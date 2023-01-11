В России за год количество обращений по страхованию от несчастных случаев сократилось на 17%

На 17% за год сократилось количество обращений россиян по страхованию от несчастных случаев и болезней. Об этом сообщает «Волга Ньюс».

Причем, больше подвержены риску травм мужчины — 62% страховых случаев приходится именно на них, а 22% — на детей и подростков. Самыми распространенными из травм являются переломы и ушибы, полученные в быту или при занятиях спортом.

Больше всего страховых случаев в 2022 году зафиксировано в Москве — 18% от их общего количество, чуть меньше — в Удмуртии (9%) и Башкортостане (9%), Кировской области (4,5%), Челябинской области (4%).

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Спортивный врач, травматолог Артем Катулин рассказал, с какими травмами чаще всего обращаются в новогодние праздники. По его словам, чаще всего россияне получают черепно-мозговые травмы, переломы в области лучезапястных суставов нижних и верхних конечностей, вывихи плечевого сустава.

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Елизавета Пуншева