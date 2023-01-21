Алексей Арестович заявил, что Украина не сможет победить в противостоянии с Россией

Украина не сможет победить в противостоянии с Россией, заявил экс-советник главы офиса президента Алексей Арестович. Соответствующее заявление он сделал в ходе интервью, видеозапись которого он опубликовал на своем YouTube канале.

— Я неофициальное лицо уже, могу говорить, что хочу, — приводит его слова «РИА Новости».

Политик выразил мнение, что правительству украинского лидера Владимира Зеленского не стоит игнорировать предупреждения президента Польши Анджея Дуды. Также он отметил, что в Украине началась борьба за власть, которая в скором времени станет причиной поражения Киева в противостоянии.

— Уже крутится история, которой мы не управляем, — сказал Арестович.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, 17 января стало известно, что Арестовича официально освободили от своей должности. Ранее до этого события он написал заявление об уходе в отставку, после скандала с обрушением дома в Днепре. Он также прокомментировал свои действия, заявив, что показывает «пример цивилизованного поведения».



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Антон Гаврилов