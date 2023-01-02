В Казани скорая помощь за последнюю неделю выполнила почти 9 тысяч вызовов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани скорая помощь за неделю с 26 декабря по 1 января выполнила 8,9 тыс. вызовов, в том числе 1,2 тысячи — в общественные места.



В большинстве случаев к врачам обращались по поводу различных заболеваний — 7,9 тысячи случаев. Поводом для 100 выездов стали острые нарушения мозгового кровообращения, еще 35 — острые инфаркты миокарда. На роды врачи выезжали 84 раза.

Медики выезжали на несчастные случаи 932 раза, 43 из них — на места ДТП, в которых пострадали 36 человек. В лечебные учреждения доставили 19 потерпевших. 16 вызовов выполнено к местам пожаров, в результате никто не пострадал.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в первый день 2023 года произошли 17 пожаров — десять человек удалось спасти, один человек погиб. В республике в результате применения пиротехнических изделий с 31 декабря получили травмы шесть человек, трое из них — дети.



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Маргарита Головатенко