В Татарстане в первый день нового года произошли 17 пожаров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в первый день 2023 года произошли 17 пожаров — десять человек удалось спасти, один человек погиб, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.



Так, в новогоднюю ночь один из пожаров произошел в 02.54 в Советском районе Казани, в гаражном кооперативе на улице Аделя Кутуя, дом №116/3.

По прибытии пожарных подразделений происходило горение вещей в помещении охраны на втором этаже кирпичной надстройки размером 4х5 метров. Площадь пожара составила 20 кв. м. В ходе тушения пожара сотрудники пожарной охраны обнаружили тело мужчины. Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в ночь с 31 декабря на 1 января травмы в результате применения пиротехнических изделий получили четыре человека, в том числе трое детей.

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Маргарита Головатенко