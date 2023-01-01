В прошлом году в Татарстане подорожала колбаса

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В 2022 году в Татарстане подорожали вареная и полукопченая колбаса. Средние цены выросли на 7,45% и 14,5% соответственно, подсчитало «Реальное время» на основе данных официальной статистики.

Так, в начале прошлого года килограмм полукопченой колбасы в Татарстане стоил в среднем 447,74 рубля. К 26 декабря ценник достиг 512,67 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вареная колбаса в республике в начале января 2022 года стоила в среднем 377,62 рубля за 1 кг. К концу года она подорожала до 405,75 руб./кг.

В 2022 году в Татарстане подешевели куриные яйца. Средняя цена с 10 января по 26 декабря снизилась на 12%, до 70,55 рубля за упаковку из десяти штук.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина