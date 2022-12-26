Эксперт спрогнозировала ключевую ставку в 2023 году

Центробанк может сохранить ключевую ставку в начале 2023 года на текущем уровне или немного ее повысить. Такой прогноз «Известиям» дала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Сейчас ключевая ставка находится на уровне 7,5% годовых. По словам эксперта, в последнее время население активно сберегает деньги и проявляет «осторожность в потребительском поведении». Благодаря этому темпы инфляции пока оцениваются как умеренные, считает эксперт.

Также она отметила, что увеличение вливания бюджетных средств в экономику в начале 2023 года может усилить инфляционное давление в ближайшие месяцы. Кроме того, ускорить темп инфляции может ослабление рубля, которое началось в декабре.

Фото: cbr.ru

Напомним, 16 декабря Банк России оставил ключевую ставку неизменной — на уровне 7,5% годовых. Позднее в ЦБ рассказали о ее дальнейшей судьбе.

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Айрат Назипов