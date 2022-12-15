В России за сутки коронавирус подтвердился у 7 833 человек

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 7 833 человек, госпитализированы 1 386 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 21 692 870 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.

По данным на 15 декабря, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 7 539 пациентов. Всего вылечившихся — 21 088 668 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 57 россиян. Всего от инфекции скончались 392 832 человека.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

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Маргарита Головатенко