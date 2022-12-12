За сутки в России подтвердились 6 376 случаев COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России коронавируса выявили у 6 376 человек, госпитализированы — 632. Всего в стране зарегистрировано 21 671 528 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



По данным на 12 декабря, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 5 032 человека. Всего вылечившихся — 21 066 616 россиян.

За сутки коронавирус унес жизни 50 россиян. Всего от инфекции скончался 392 661 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко