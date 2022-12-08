На выплаты медорганизациям, принимающим молодых специалистов, направят 6 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Медицинским организациям, принимающим на работу молодых специалистов, выделят дополнительные средства в размере 6 млрд рублей, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.



По его словам, выделение дополнительных средств медорганизациям, увеличивающим таким образом штатную численность, поддержано правительством сегодня.

Проекты документов о дополнительной поддержке медицинских работников в России примут в конце 2022 — начале 2023 года. Выплаты начнутся с 1 января 2023 года, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

7 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что с января следующего года в стране будут назначены дополнительные выплаты медикам первичного звена и скорых в размере от 4,5 до 18 тысяч рублей. По его словам, дополнительные выплаты распространяются на врачей в центральных районных больницах и других медучреждениях. Их размер будет зависеть от должности и обязанностей сотрудников.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что власти России потратят на дополнительные выплаты отдельным категориям медицинского персонала в декабре — начале января 2023 года 152,4 млрд рублей.



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Маргарита Головатенко