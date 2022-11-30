«Известия»: Минфин России предлагает распространить минимальные цены на пиво и тихие вина

Минфин России предложил установить минимальные розничные цены на алкогольные напитки, в том числе на тихие вина и пиво. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы министерства Алексея Сазанова.

— Предлагаем расширить практику применения МРЦ, то есть дать правительству право устанавливать такой минимум на все виды алкогольной продукции, в том числе на тихие вина и пиво. А дальше в зависимости от ситуации правительство решит, как такое право должно быть реализовано, — сказал он.

Так, минимальные цены на шампанские и игристые вина предлагается индексировать с 169 рублей за 0,7 л до 239 рублей.

Вместе с этим в Минсельхозе добавили, что необходимость введения минимальной розничной цены на тихие вина обсуждалась и ранее, сейчас же возможно и повторное рассмотрение вопроса. Однако для этого требуется тщательная проработка вопроса профильными ведомствами и организациями, подчеркнули в ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в этом месяце президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июля 2023 года акциза на сахаросодержащие напитки. Так, подакцизными станут напитки:

в потребительской упаковке;

изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды (кроме изготовленных и упакованных организациями и ИП из сферы общепита);

содержащие сахар (глюкозу, фруктозу, сахарозу, декстрозу, мальтозу, лактозу), сироп с сахаром, мед;

количество углеводов в пищевой ценности которых составляет более пяти граммов на 100 миллилитров.

Отмечается, что объемная доля этилового спирта в подобных напитках не должна превышать 1,2 процента. Но одновременно с этим обогащенная пищевая продукция (за исключением тонизирующих и газированных напитков), а также специализированная продукция, прошедшая госрегистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза, не будет облагаться таким акцизом.

Согласно документу, сахаросодержащими напитками также не признаются: алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 0,5 процента; виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло; плодовые сброженные материалы; квас с содержанием этилового спирта не более 1,2 процента.

Также Министерство финансов России прорабатывает технологию цифрового акциза на табак и пиво. Предполагается, что налоговая служба автоматически будет исчислять налоговые обязательства при выпуске в оборот продукции на основании сведений, которые есть в информационных системах по маркировке табака и пива. Это будет способствовать дальнейшему сокращению количества споров между налогоплательщиками и налоговой службой.



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Максим Кокунин