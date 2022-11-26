В Татарстане с начала года число заключенных браков выросло на 6,6%

С начала года в Татарстане число зарегистрированных браков увеличилось на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила начальник управления ЗАГС Кабинета министров РТ Гульшат Нигматуллина во время прямого эфира, организованного объединением «Мәрхәмәт — Милосердие».



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в регионе прошло 22,9 тысячи свадеб — на 4,3% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко