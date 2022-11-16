В Орловской области беспилотник подорвал нефтебазу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

В Орловской области произошел подрыв нефтебазы, предположительно, после атаки с беспилотника, заявил глава региона Андрей Клычков.

— Сегодня около четырех утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в селе Стальной Конь, — говорится в сообщении в его Telegram-канале.

По словам губернатора, на месте работают все оперативные службы, пострадавших нет.

В начале октября в соседней с Орловской Калужской области на территории военной части взорвался неизвестный беспилотник. Губернатор Владислав Шапша сообщил, что пострадавших нет, сам аэродром и техника на нем не повреждены.

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