В Орловской области беспилотник подорвал нефтебазу
В Орловской области произошел подрыв нефтебазы, предположительно, после атаки с беспилотника, заявил глава региона Андрей Клычков.
— Сегодня около четырех утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в селе Стальной Конь, — говорится в сообщении в его Telegram-канале.
По словам губернатора, на месте работают все оперативные службы, пострадавших нет.
В начале октября в соседней с Орловской Калужской области на территории военной части взорвался неизвестный беспилотник. Губернатор Владислав Шапша сообщил, что пострадавших нет, сам аэродром и техника на нем не повреждены.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым