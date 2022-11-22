На одном из этажей заброшенного здания в Казани произошел пожар

В Казани на одном из этажей заброшенного трехэтажного здания по ул. Саид-Галеева, 27 произошел пожар. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Уточняется, что сообщение о возгорании на третьем этаже полуразрушенного дома поступило сегодня в 15.27. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что в здании загорелся мусор.

Угрозы распространения огня не было, и в 16.29 горение было локализовано. Потушить огонь на площади в 40 кв. м удалось лишь в 16.42.

Фото: realnoevremya.ru

Также сегодня в Казани произошел пожар в супермаркете «Бристоль» на улице Даурской, 37. Сообщение о пожаре поступило в 12.21. Горели потолок и товар в подсобке на площади 3 кв. метра. Пять сотрудников магазина самостоятельно вышли наружу до прибытия пожарных подразделений.

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Максим Кокунин