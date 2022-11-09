По всей России произошли сбои в работе «Яндекс Go» и Uber
В работе агрегаторов такси «Яндекс Go» и Uber произошли сбои. Они наблюдаются в Казани и других городах России.
При попытке заказать такси появляются надписи «Неизвестная ошибка», «Ошибка при загрузке данных» или «Не удалось завершить операцию».
Позже техподдержка «Яндекс Go» сообщила о проблемах с сервером.
— Уже чиним, — отметили там.
В прошлый раз сбои в работе приложения «Яндекс Go» наблюдались в конце октября.
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