По всей России произошли сбои в работе «Яндекс Go» и Uber

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В работе агрегаторов такси «Яндекс Go» и Uber произошли сбои. Они наблюдаются в Казани и других городах России.

При попытке заказать такси появляются надписи «Неизвестная ошибка», «Ошибка при загрузке данных» или «Не удалось завершить операцию».

Позже техподдержка «Яндекс Go» сообщила о проблемах с сервером.

— Уже чиним, — отметили там.

В прошлый раз сбои в работе приложения «Яндекс Go» наблюдались в конце октября.

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