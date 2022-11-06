Из-за теракта на ЛЭП без света остались более 10 херсонских населенных пунктов

В более чем 10 населенных пунктах в Херсонской области отключились электричество и водоснабжение из-за теракта на линии электропередачи Берислав — Каховка. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

— В результате теракта на магистрали Берислав — Каховка повреждены три железобетонные опоры высоковольтных линий электропередачи. Без света остались более 10 населенных пунктов области, — сказал он.

По его словам, бригада экстренных служб сейчас ликвидирует последствия диверсии.

Также сегодня украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС из комплекса HIMARS, одна ракета попала в шлюз дамбы, есть разрушения.

— ВСУ не оставляют попыток разрушить дамбу Каховской ГЭС и создать предпосылки к гуманитарной катастрофе. Сегодня в 10 часов утра был нанесен удар шестью ракетами HIMARS. Подразделениями ПВО пять ракет было сбито, одна попала в шлюз Каховской дамбы, которая получила разрушения. Информация о пострадавших уточняется, — рассказал представитель экстренных служб.



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Максим Кокунин