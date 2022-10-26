В Казани осудили мужчину, напавшего на продавца в одном из городских магазинов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Приволжский районный суд Казани признал виновным 41-летнего жителя Лаишевского района, который в июне этого года напал на продавщицу магазина «Пятерочка» по улице Дубравной. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Установлено, что днем 21 июня мужчина пришел в магазин, где работала его сожительница. На почве ревности подсудимый нанес женщине множество ударов ножом по различным частям тела и скрылся. Свою вину фигурант признал, но пояснил, что убивать сожительницу не хотел.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В настоящее время приговор в законную силу еще не вступил.

Фото: УВД Казани (архив)

Напомним, после того как он скрылся с места происшествия, его объявляли в розыск. А пострадавшую госпитализировали в МСЧ КФУ, где ей была сделана операция.



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Максим Кокунин