Средняя зарплата экономиста в строительной компании в Казани ниже, чем в Новосибирске и Ростове-на-Дону

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов (архив)

Средняя зарплата экономиста в строительной компании в Казани составляет 60 тысяч рублей, подсчитали в сервисе по поиску работы SuperJob. Это меньше, чем в Новосибирске (65 тысяч), Екатеринбурге (67 тысяч) и Ростове-на-Дону (62 тысячи).

Самая высокая средняя зарплата экономиста в строительных компаниях Москвы — 100 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге она меньше — 80 тысяч рублей. Самая низкая средняя зарплата в Волгограде — 55 тысяч рублей.

Зарплатный максимум экономиста в казанской строительной компании оценивается в 73—105 тысяч рублей. На нее может рассчитывать специалист с опытом автоматизации управленческой отчетности, работы в компании с численностью персонала от 1 тысячи человек или холдинге и стажем как минимум пять лет.

Фото: realnoevremya.ru/ Елизавета Пуншева (архив)

Минимальная зарплата в строительной компании столицы Татарстана составляет 37—43 тысячи рублей. Ее предлагают соискателям с неполным высшим экономическим или финансовым образованием. Кандидат на должность должен быть уверенным пользователем «1С», Excel, а также программ «КонсультантПлюс» и «Гарант». От него также требуется знание основ бухгалтерского и налогового учета, экономического анализа и законодательства по вопросам нормирования, оплаты и стимулирования труда.

Напомним, по итогам января — июля 2022 года среднемесячная зарплата, начисленная работникам предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства, составила в Татарстане 49 943 рубля. Для сравнения, за первое полугодие она была несколько выше — 50 065 рублей.



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Татьяна Демина