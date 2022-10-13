«Взяток не было»: в Казани частично оправдали замначальника двух колоний

Оправдательно-обвинительный приговор подполковнику Алексею Зворыгину вынес сегодня Московский райсуд Казани. Бывший замначальника свияжской и пестречинской колоний Татарстана признан невиновным во взятках и растрате, но наказан 4 годами колонии общего режима за превышение полномочий, передает журналист «Реального времени».



Прокуратура намерена обжаловать такой результат процесса. В прениях гособвинитель просил для обвиняемого 12 лет колонии строгого режима по всем четырем эпизодам дела. Сам Зворыгин с первого дня следствия настаивал на невиновности.

Суд счел недоказанным обвинение по ч. 2 ст. 290 УК РФ — в получении незаконного вознаграждения 50 тысяч рублей по госконтрактам на поставку в пестречинскую ИК-3 поросят для откорма и убоя. Оба контракта на 8,2 млн рублей в 2016 году достались фирмам бизнесмена Мирзаева и его супруги, а спустя несколько лет бизнесмен дал показания о передаче наличных гражданину начальнику.

Также суд оправдал подполковника по ч. 4 ст. 160 УК РФ — по обвинению в растрате сырья с предполагаемым ущербом в 10 млн рублей для свияжской ИК-5. Силовики полагали, что по указке замначальника учреждения в 2018—2019-х это сырье использовалось на литейном производстве колонии при выполнении осужденными заказов московской фирмы — по отливке канализационных люков, решеток ливневой канализации, дорожного ограждения и т.д.

«В колонии так организована бухгалтерия, что нет учета сырья, принадлежащего учреждению и давальческого сырья заказчиков. Нет конкретных цифр. Об этом и эксперты говорили», — комментировала несостоятельность обвинения в этой части адвокат Тамара Чулюкина еще на старте процесса. К слову, гражданский иск на 10 млн рублей потерпевшее Управление ФСИН по Татарстану в рамках уголовного дела подавать не стало.

Также Зворыгина обвиняли в получении взятки от той же московской фирмы — предоставлении в пользование лизинговой иномарки Hyundai Creta в 2019 году. Тот настаивал — машиной не пользовался. Суд исключил данный эпизод из дела как излишне вмененный и квалифицировал нюансы отношений подполковника с московским заказчиком колонии как превышение должностных полномочий.

В последнем слове офицер настаивал — всегда работал честно и добивался хороших результатов, вытаскивал из долговой ямы производственные мощности трех колоний Татарстана, делал так, чтобы убыточные цеха становились рентабельными. «Нигде и никогда рядом с моей фамилией не звучали такие слова, как «взятка, «откаты» и так далее», — заявлял он.

Ирина Плотникова