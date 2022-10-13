В Челнах на нескольких маршрутах автобусов запустят оплату проезда по QR-кодам
В Набережных Челнах в автобусах маршрутов №7, 12, 13 и 27 появится возможность оплаты проезда по QR-кодам, сообщили в мэрии города.
Чтобы воспользоваться услугой, пассажиру нужно скачать приложение «Транспортная карта РТ», зарегистрироваться по номеру телефона и привязать банковскую карту.
Новый способ оплаты проезда действует в Казани с мая этого года. В троллейбусах и трамваях появились информационные стикеры с QR-кодом. При его считывании со смартфона можно оплатить проезд из приложения «Казань транспорт».
В прошлом году в электротранспорте столицы Татарстана появилась возможность оплачивать проезд через мобильное приложение.
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