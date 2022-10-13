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В Челнах на нескольких маршрутах автобусов запустят оплату проезда по QR-кодам

09:54, 13.10.2022
В Челнах на нескольких маршрутах автобусов запустят оплату проезда по QR-кодам
Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В Набережных Челнах в автобусах маршрутов №7, 12, 13 и 27 появится возможность оплаты проезда по QR-кодам, сообщили в мэрии города.

Чтобы воспользоваться услугой, пассажиру нужно скачать приложение «Транспортная карта РТ», зарегистрироваться по номеру телефона и привязать банковскую карту.

Фото: wikipedia.org/Artem Svetlov

Новый способ оплаты проезда действует в Казани с мая этого года. В троллейбусах и трамваях появились информационные стикеры с QR-кодом. При его считывании со смартфона можно оплатить проезд из приложения «Казань транспорт».

В прошлом году в электротранспорте столицы Татарстана появилась возможность оплачивать проезд через мобильное приложение.

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Маргарита Головатенко
БизнесТранспортОбщество Татарстан

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