Минфин России перечислил 4,9 млрд рублей по купону евробондов с погашением в 2042 году

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Министерство финансов России выполнило платеж в рублях в сумме $84,4 миллиона, или 4,9 миллиарда рублей, по купону евробондов со сроком погашения в 2042 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа со сроком погашения в 2042 году получил платежный агент по еврооблигациям «Национальный расчетный депозитарий».

Фото: wikipedia.org

Обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг исполнены Минфином России в полном объеме, пояснило ведомство.

В сентябре Министерство финансов страны выплатило в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2023 и 2043 годах. Платежный агент получил средства для выплаты купонного дохода по выпускам в общей сумме 7 миллиардов рублей ($117,2 миллиона).



В июне президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий временный порядок исполнения обязательств по внешнему валютному долгу страны.

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Татьяна Леухина