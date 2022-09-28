В Минэкономразвития рассказали о причинах внеплановой индексации тарифов ЖКУ в декабре — видео

Фото: кадр видео / ТНВ

По решению Минэкономразвития с 1 декабря 2022 года произойдет очередная индексация тарифов на коммунальные услуги. Таким образом, плата за воду, газ, электричество, отопление и вывоз мусора может вырасти в среднем по стране на 9%, хотя последнее повышение на 4% было в июле, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Внеплановое повышение этого года связано с состоянием тепловых сетей страны. Средства пойдут на обновление инфраструктуры ЖКХ. Индексация тарифов необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов, подчеркивают в Минэкономразвития РФ.

Вопрос индексации тарифов вызвал дискуссию в Госдуме. Депутаты подготовили письмо в адрес правительства с просьбой пересмотреть решение. Преждевременная индексация приведет только к социальной напряженности и росту числа неплательщиков. Не произошло ничего экстраординарного, что потребовало бы изменить привычный порядок индексаций, выразила мнение зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек вырастет примерно на 320 рублей. Получать платежки по новым тарифам жители страны начнут в январе. Следующая индексация будет лишь через полтора года — в июле 2024-го.

Индексация тарифов жилищно-коммунальных услуг пройдет на восемь месяцев раньше запланированного — 1 декабря 2022 года. В этом году тарифы ЖКУ будут повышены дважды: первая индексация была 1 июля, повторная — 1 декабря.



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Маргарита Головатенко