Чистопольское отделение ФСС несвоевременно оказывает помощь инвалиду второй группы

Чистопольская городская прокуратура установила, что в филиале №12 регионального отделения ФСС по Татарстану сотрудники несвоевременно и в неполном объеме обеспечивает инвалида второй группы необходимыми средствами реабилитации. Об этом сообщает старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галеев.

— Прокуратура Республики Татарстан внесла в адрес и.о. управляющего ГУ-Регионального отделения ФСС России по Татарстану представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, — говорится в сообщении ведомство.

Кроме того, летом этого года компания «РСС-Мед», за покровительство которой погорел на взятке экс-глава Фонда соцстраха республики Павел Лоханов, со скандалом добившаяся права заключить контракт на поставку подгузников и абсорбирующего белья инвалидам в Татарстане уже в этом году, в итоге отказалась от этого контракта. В результате реготделение ФСС по РТ осталось без подрядчиков, а инвалиды — без централизованно закупаемых дешевых подгузников.

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Артем Гафаров