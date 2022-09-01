В Татарстане утвердили затраты на содержание детей в кадетских школах

Кабмин Татарстана утвердил нормативные затраты на оказание государственной услуги по содержанию детей в общеобразовательных организациях со специальными наименованиями «кадетская школа», «кадетский корпус», имеющих интернат и находящихся в ведении республики, постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.



Так, на воспитанников, проживающих в интернате, в год положено: для проживающих в городской местности — 172,7 тыс. рублей, в сельской — 177,6 тыс. рублей. Для воспитанников, не проживающих в интернате: для городской местности — 81,9 тыс. рублей, для сельской — 83,1 тыс. рублей.

Постановление утверждает поправочные коэффициенты к объему финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ и на обеспечение учебниками в кадетских школах и корпусах. Поправочные коэффициенты утверждены для 15 учреждений Татарстана.

Затраты утверждены на 2023 год. Постановление вступит в силу 1 января следующего года.

Как стало известно «Реальному времени» в июне, в школах республики могут увеличить количество кадетских классов пограничной службы при содействии Содружества пограничников Татарстана.

— Одной из составляющих качественного образования, направленного на формирование гражданской идентичности воспитанников, является система профессиональной ориентации кадетов. В кадетских школах Татарстана реализуются различные направления кадетского образования — от общевойскового, МЧС, МВД, пограничного, ВДВ до спецназа, ГРУ, ВМФ и другие. В настоящее время рассматривается вопрос об увеличении числа классов пограничной службы в общеобразовательных организациях Республики Татарстан со специальным наименованием «кадетская школа», «кадетская школа-интернат», — комментировали инициативу в региональном Минобрнауки.

Стоит отметить, что окончательное решение об увеличении числа «пограничных» кадетских классов не принято.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко