Магазин H&M открылся в ТЦ «Парк Хаус» в Казани

В ТЦ «Парк Хаус» в Казани вновь открылся магазин одежды Hennes&Mauritz (H&M), сообщает корреспондент «Реального времени».

Сейчас магазин проводит финальную распродажу, в торговый зал не пускают сразу всех желающих, начинает образовываться очередь.

Магазины одежды H&M возобновили работу в Казани утром 23 августа: они вновь открылись в двух торговых центрах города — «Южном» и «Меге». Тем же вечером в магазине в «Южном» образовалась очередь, а H&M в «Меге» из-за ажиотажа перестал пускать посетителей за 2 часа до закрытия.

Фото: realnoevremya.ru

В столице Татарстана магазины этой сети расположены в торговых центрах «Мега», «Южный», «Парк Хаус».

Фото: realnoevremya.ru

Шведский ретейлер Hennes&Mauritz (H&M) принял решение покинуть Россию 18 июля. «Учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее, сегодня компания объявляет о решении начать процесс закрытия бизнеса в стране», — говорилось в заявлении компании.

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Маргарита Головатенко