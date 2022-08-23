В казанском «Салават купере» выявили трехкратное превышение ПДК по сероводороду

Фото: пресс-служба Минэкологии Татарстана

Специалисты Минэкологии 22 августа взяли повторные пробы воздуха в казанском микрорайоне «Салават купере» и выявили превышение предельно допустимых концентраций по сероводороду в три раза, сообщили в пресс-службе министерства.



Отбор проб производился по адресу ул. Альфии Авзаловой, 9. Такие результаты указывают на возможную причастность полигона ООО «ПК «Возрождение» и ТКО «Химическая», согласно данным существующих источников загрязнения.

В связи с этим 25 августа инспекторы выедут на территории этих объектов для отбора проб атмосферного воздуха.

Жители жалуются на неприятный запах в вечернее и ночное время. Превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ 15 и 19 августа выявлено не было.



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Маргарита Головатенко