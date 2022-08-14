В Татарстане утонули еще двое мужчин — на этот раз в Набережных Челнах и Арском районе

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Стало известно о еще двух утонувших в Татарстане, один из которых погиб в Набережных Челнах, а другой в Арском районе. Об этом «Реальному времени» сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по республике Андрей Родыгин.

Сообщение о том, что на плотине реки Иске-Юрт в селе Субаш-Аты Арского района республики утонул мужчина поступило еще 12 августа. 13 августа водолазами ЗПСО №4 в 20 метрах от берега и на глубине 7 метров удалось найти тело 39-летнего мужчины и передать его сотрудникам полиции.

Сегодня в поселке Кумыс на реке Кама водолазами ЗПСО №6 с глубины 2 метров в 10 метрах от берега было извлечено тело мужчины 1991 года рождения, утонувшего накануне вечером.

Отмечается, что места не были оборудованы для купания, а причины происшествий устанавливаются.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В четверг, 11 августа, на озере Большое Чуйково в Казани утонул мужчина. Спасатели извлекли его тело из воды в 7.15. Место не было оборудовано для купания. Тело извлекли с поверхности воды в 30 метрах от берега и передали сотрудникам полиции. Личность мужчины и причину происшествия предстоит установить.



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Максим Кокунин