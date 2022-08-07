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Израиль и Палестина согласились на перемирие в Секторе Газа — оно наступит в 20.00 мск

16:42, 07.08.2022 2
Израиль и Палестина согласились на перемирие в Секторе Газа — оно наступит в 20.00 мск
Фото: commons.wikimedia.org

Израиль и Палестина согласились на перемирие в Секторе Газа, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что оно наступит в 20.00 по местному времени, которое совпадает с московским.

Сегодня днем стало известно, что переговорщики из Египта получили согласие от Израиля и ожидают ответа от Палестины. Сейчас обе стороны конфликта согласились прекратить огонь.

Вместе с этим, агентство Maan со ссылкой на данные Минздрава сообщает, что в результате израильского обстрела региона погибли как минимум 32 человека, еще 253 получили ранения.

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Артем Гафаров
ПроисшествияОбществоВласть

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:47
    Скорее бы и Украина отказалась от своего фашистского режима и согласилась на нормальные мирные переговоры
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  • Анонимно 16:53
    Исторический момент, насколько его хватит
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