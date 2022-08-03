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Жители Казани за год стали покупать снотворные в 3,4 раза чаще

22:56, 03.08.2022
Жители Казани за год стали покупать снотворные в 3,4 раза чаще
Фото: pixabay.com

Казань стала одним из лидеров среди российских городов по росту спроса на снотворные. Об этом пишет RT со ссылкой на исследование интернет-аптеки.

Спрос на снотворные у казанцев за год вырос в 3,4 раза. Чаще всего такими препаратами закупались жители Нижнего Новгорода — спрос на снотворные здесь вырос в шесть раз. Тройку замкнул Воронеж, где он вырос в 3,2 раза.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Наибольшую потребность в восстановлении режима сна россияне испытывают в начале весны — в марте (+22%), а также с началом осени — в сентябре (+21%).

В июле исследование показало, что жители Казани стали покупать через интернет товары против аллергии в 1,5 раза чаще по сравнению с прошлым годом — продажи увеличились на 181%.

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Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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