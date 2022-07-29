В Ново-Савиновском районе Казани утонул мужчина

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Вчера в Ново-Савиновском районе Казани на реке Казанке утонул 41-летний мужчина, рассказал «Реальному времени» руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин.

Сообщение о происшествии вблизи дома №4 по ул. Сибгата Хакима поступило в 16.30. Уже в 18.30 спасатели водолазной группы ЗПСО №2 в 30 метрах от берега с глубины 6 метров извлекли тело, которое передали сотрудникам полиции. Причины трагедии устанавливаются.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Напомним, 28 июля в 12.40 в 150 метрах от острова Золотого Зеленодольского района водолазы обнаружили тело мужчины 1947 года рождения, утонувшего накануне после столкновения двух маломерных судов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.



Вечером 27 июля в районе острова столкнулись два маломерных судна — в результате люди оказались в воде, один мужчина утонул, его поиски велись до вчерашнего дня.

Согласно предварительной информации, маломерное судно наскочило на сеть для ловли рыбы, из-за чего судоводитель потерял управление и столкнулся с другим маломерным судном, в котором находились двое рыбаков. Проводится проверка.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин